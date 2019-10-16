賴清德出席美國小英後援會代表授旗 地方政壇關注

2019-10-16 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德為總統蔡英文助選訪美，今天首站參加舊金山北加州造勢大會（美國當地15日晚間），並代表蔡總統授旗，這是他初選後首度公開政治活動，象徵意義是否「蔡賴配」，引發台南政壇議論。

綠營人士說，「成就台灣大我，沒有個人小我」，每個從政者，在台灣大我之下，沒有個人，一切都是為了成就台灣的安全、民主、自主，不論是否「蔡賴配」，都展現蔡總統與賴前院長的政治高度。

也有民進黨幹部說，基層民意期待「蔡賴配」是最大勝選組合，但是副總統人選決定權在於總統蔡英文，同時也要尊重賴的意願，外界不宜過度「敲邊鼓」形成反效果。

由於國民黨陣營副總統人選未定，加上郭台銘、宋楚瑜、柯文哲等人政治布局尚有變數，地方民進黨內人士直白指出，現任副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全，甚至是桃園市長鄭文燦都是被外界點名的副手人選，綠營內部對於賴清德戰略位置，其實還有「全力輔選贏得尊重，比贏得權位更重要」這股聲音，「這是真『挺賴』還是『卡賴』」，後勢發展留下伏筆。

參與今天美國北加州造勢大會的支持者說，「很感動，我看到現場有很多年紀大的台僑一直擦眼淚」，而且今晚的演講現場很激動，透過直播，接下來的華府與紐約的演講會場預訂位瞬間爆場，正在追加位置中。

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