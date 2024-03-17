罷免連署輕鬆過關！謝國樑急喊電動車免費不限量 林俊憲酸爆

基隆市長謝國樑因東岸商場爭議及上任一年多來多項政見跳票，引發市民不滿。（資料照）

2024/03/17 23:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長謝國樑因東岸商場爭議及上任一年多來多項政見跳票，引發市民不滿，在地青年發起罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」，輕鬆跨越罷免第一階段門檻。同一時間，基隆市府15日公布「免費青年電動機車」新方案，原本限量2000台，16日又緊急宣布「不限量」，引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲直言謝國樑根本就是急了，並批「都已經2024年了，居然還有人真的敢明目張膽做這種政策買票行為！」

「山海公民拆樑行動」推動罷免連署，13日輕鬆跨越第一階段3080份連署門檻。在基隆市民醞釀罷免之際，謝國樑市府15日公布基隆公益青年電動機車政策新方案，申請人年齡放寬到45歲、不必舊車汰換，甚至不強制做公益，提供多款優惠月資費，最低費率0元，首批提供2000輛。

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可在「山海公民拆樑行動」15日晚間宣布已突破5000人交連署書後，謝國樑市府16日緊急宣布，3月29日新方案上路後，不限量申請，會依申辦狀況逐步提升達到4年總計5萬輛電動機車目標。基隆市環保局宣稱，這是因為可能有大量登記人潮，所以才決定不限量。

對此，林俊憲17日在臉書發文表示，「真巧！就在謝國樑罷免第一階段連署達標的時候大撒幣，一切都是巧合，對吧！謝國樑這個政策，依我的印象大概可以分成三階段，從選前說要送Gogoro，超大的看板再用超小的括號寫著『同等級』，到選後公布方案變相用電池月租收費，幾乎跟市售沒差別，勉強兌現他的空頭支票，但至少還沒浪費太多公帑，但現在幾乎免除一切條件，就是真正拿納稅錢慷個人之慨，看來謝國樑真的急了。」

林俊憲痛批，「政策一變再變，卻沒有任何理由，唯一的不同，就是謝國樑的市長大位真的岌岌可危，都已經2024年了，居然還有人真的敢明目張膽做這種政策買票行為！說實話，這已經不是基隆自己的事，而是整個台灣民主的悲哀！謝國樑終究會離開，今年也好、後年也好，甚至6年後也好，但唯一不會離開的就是市府的沉重財政負擔。不過現在我反倒好奇起來，光是連署第一階段達標就能這樣大撒幣，那第二階段達標呢？投票前夕呢？到時候會不會加碼到無條件一人送一台汽車？」

最後他語帶調侃地說：「既然阻止不了市長亂撒錢，那至少要讓錢回到納稅人自己的口袋中。所以為了自己的福利，呼籲所有基隆人，趕快加緊連署努力讓罷免達標成案過關，看看謝市長還會為基隆人送上什麼大禮！」

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