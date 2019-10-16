賴清德美國輔選：助選是民主的必然，與搭不搭配沒關係

2019-10-16 11:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德展開美國輔選之旅，首站於當地時間15日晚間（台北時間16日上午）在舊金山出席蔡英文總統連任北加州造勢大會。賴清德提及黨內初選的心路歷程，他表示，現在初選已經結束，相信大家更能看清楚、了解他的苦心，也相信大家能釋懷。他會來美國助選，這是民主的必然，和搭不搭配、和任何職務完全沒關係。

這是賴清德在民進黨總統初選六月落幕後，首次公開演講。賴清德先是感謝鄉親出席大會，大家雖在年輕時就在美國打拼，但都心繫台灣，遊說美國國會、美國政府，支持台灣走在民主自由人權的正確道路上，台灣才有今天。最近，國際局勢改變，美國政府對台灣很友善，台灣政府也很打拚。

賴清德說，去年1124九合一選舉民進黨大敗，民進黨執政縣市從13個剩下6個，加上今年1月，中國國家主席習近平公開發表五點聲明，指出九二共識就是一個中國原則，沒有國民黨說的「一中各表」空間，台灣只有一條路，就是香港的一國兩制模式、不放棄對台武力攻擊。那段時間基層非常擔心，不知道台灣保不保得住，他所到之處，大家都鼓勵他要出來承擔，因環境的關係，他登記民進黨內總統初選。

賴清德說，他勇敢承擔、希望透過民主形式進行君子之爭，用民主團結民進黨，凝聚社會力量，他和所有海內外支持者堅定完成民主的程序，也很成功，讓民進黨的士氣重新站起來，也讓民進黨政府更生出活力，「讓小英變2.0」，這就是他和所有支持者，對這場守護台灣的大選做出最大的貢獻。

賴清德說，他感謝支持者對他支持和鼓勵，我們共同寫下新的歷史、深化民主。他也要感謝初選時對他提出鼓勵甚至批評的所有朋友，他知道大家的用心，互相批評求進步。

賴清德表示，現在初選已經結束，他相信，大家應該要看得更加清楚，應該能瞭解他的苦心，他相信大家也能釋懷。初選民調結果出來後，他第一時間馬上打電話給民進黨主席卓榮泰和蔡總統，表示接受初選結果，他也鼓勵蔡總統，要她加油、一定要贏。他並召開記者會和大家報告，香港局勢越來越差，民進黨初選應該要結束，他接受初選結果，也希望台灣社會團結支持蔡總統。

賴清德說，這場初選結果是蔡總統得到民進黨的提名，承擔台灣的重擔，但是他因民主風範得到尊敬。所以，他今天會來美國助選，這是民主的必然，和搭不搭配、和任何職務完全沒關係。

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