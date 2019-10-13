美南後援會成立 林飛帆：民進黨團結不是問題

2019-10-13 13:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕為力挺蔡英文總統連任，美南後援會於台灣時間10月12日凌晨三點在休士頓台灣人活動中心成立。出席成立大會的民進黨副秘書長林飛帆呼籲美南的台灣鄉親一定要回來投票，不只總統要連任，更需要過半的國會。他也說，這趟旅程，由他走前半段，行政院前院長賴清德完成後半段。鄉親所關心的民進黨的團結，不是問題。

林飛帆以民進黨最新通過的決議文《社會同行，世代共贏》進行演講。他先是代表蔡總統與民進黨主席卓榮泰與現場鄉親問候，他接著說，蔡英文總統在過去3年多勇敢的進行改革轉型，像是年金改革、轉型正義、能源轉型和婚姻平權，而這些轉型不僅強化台灣體質，更加強台灣和世界的連結。他也向現場鄉親解釋婚姻平權的立法。

林飛帆特別感謝海外的鄉親一直用各種方式幫台灣打拼，並且一直支持民進黨33年來的成長，這些目的都是為了成就民主的台灣和更平等的社會。他強調，轉型過程就是強化台灣的過程，這個過程必須社會不同階層一起往前走，不同世代一起合作走向共贏。

林飛帆說，這趟旅程，由他走前半段，行政院前院長賴清德完成後半段。鄉親所關心的民進黨的團結，不是問題，呼籲鄉親一定要回來投票。

林飛帆表示，因應中國的威脅，國際情勢的變動，以及台灣社會的轉型，我們要有一個冷靜理性面對局勢的總統，也要有一個民主多數你都守住改革成果的國會，更要有團結的社會做後盾。他懇請鄉親，不僅要幫蔡總統連任，更要支持立委選舉，讓民進黨在國會繼續當多數黨，要不然過去三年多的努力，恐怕都會倒轉。

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