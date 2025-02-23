週二白天起回暖！ 228連假氣溫重回20度以上

明後天清晨中部以北、東北部地區仍有10度左右低溫，但影響台灣的大陸冷氣團將於週二清晨減弱，各地將轉為東風、東南風為主的天氣，一直到228連假期間，各地白天氣溫都將維持在20度以上。（記者方賓照攝）

2025/02/23 17:27

〔記者林志怡／台北報導〕再冷2天就要回暖！中央氣象署指出，明後天清晨中部以北、東北部地區仍有10度左右低溫，但影響台灣的大陸冷氣團將於週二清晨減弱，各地將轉為東風、東南風為主的天氣，一直到228連假期間，各地白天氣溫都將維持在20度以上，但低溫僅15至17度，且受水氣影響，部分地區可能有飄雨情況。

中央氣象署預報員陳姵安說明，目前影響台灣的大陸冷氣團預計持續到週二清晨，期間北部、東北部、東部整日偏冷，明日明日水氣較今天減少，但基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、恆春半島零星雨，其他地區多雲到晴。

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氣溫方面，陳姵安指出，明日中部以北、東北部低溫約11至13度，苗栗、新北、金門等局部地區10度左右，南部約13至14度，花東約16度；白天氣溫方面，北部、宜花地區約14至17度，其他地區約20至23度左右。

陳姵安提醒，週一入夜至週二清晨期間，氣溫將再下降1至2度，中部以北、東北部低溫約10至13度，南部與花東地區約13至14度，週二白天起則因大陸冷氣團減弱，轉為偏東風的天氣型態，各地氣溫明顯回升，週四前白天氣溫都可維持在20至22度左右，低溫約15至17度左右，且多為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星雨。

此外，陳姵安說，週三、週四受到華南雲系與台灣北方滯留鋒附近的水氣影響，台灣周邊水氣稍微增加，但造成的雨勢不大，僅東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區有零星短暫雨，其他地區多雲。

陳姵安指出，週五的228連假首日後，台灣周邊轉為偏東南風，環境再度轉乾，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，並預計持續到下週日，感受上將更暖一些，各地白天氣溫可達到24至26度左右，低溫約15至18度，但週五後預報仍有不確定性，水氣影響情況待觀察。

另，陳姵安也提醒，雖下週暫無冷空氣影響台灣的情況，但3月仍可能會有冷氣團影響台灣，民眾務必注意最新的氣象預報，並視情況採取防寒措施。

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