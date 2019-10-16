邀宋出席布達典禮？ 黃珊珊：我是來做工不是來做官的

2019-10-16 12:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕親民黨台北市議員黃珊珊今天正式辭去議員身分，接任台北市副市長。黃珊珊上午出席市府活動受訪表示，多年前選舉時曾寫過一個口號「要讓認真的人被看見」，如今進市府來幫忙，就是要讓認真努力的8萬市府團隊被看見。她並打趣稱，希望自己來北市府做事，可以讓有著多年交情的「柯黑」市議員王世堅，「上電視講的梗越來越少。」

黃珊珊表示，今天是她第一天當公務員，其實很緊張，很多人一定會問為什麼進入市府，其實台北市政府8萬公務員非常認真努力，但很多東西沒有被看見，所以來幫忙，要讓認真努力的個人、8萬市府團隊被看見，也讓認真努力的台灣人被世界看見。

黃珊珊強調，我們每個都很努力，每個人都是台灣之光，這應該要成為最關鍵的台灣價值，柯市長也很努力，如果可以作為認真努力團隊的一員，自己應該也會覺得蠻光榮的。

至於下週的布達典禮會邀請親民黨主席宋楚瑜嗎？黃珊珊說，如果邀請很多人，那志工、朋友們都會生她的氣，所以沒有邀請任何外賓，更何況自己是來做工的，不是來做官的。

由於黃珊珊和有著「柯黑大魔王」稱號的市議員王世堅有20年的交情，如今進入市府，是否會幫忙讓王世堅從「柯黑」變成「柯友」。

只見一聽到「王世堅」3個字，柯文哲就尷尬的微笑，急忙揮手，試圖想要表達「不用」；不過黃珊珊則是笑著說，相信王世堅在市政議題上都蠻講道理的，自己也會盡力當調和劑，也希望我們來做事，讓王世堅上電視講的梗越來越少，「這是我的任務」。

柯文哲致詞透露選黃珊珊當副市長的原因，稱自己站在議會被議員質詢，其實就是「最公平的評判者」，像黃珊珊每次問的問題，都是可執行的，不像有些議員問了老半天，又不能做，甚至有人是謾罵，但黃珊珊的建議，都對市政有加分。

柯文哲還說，希望可以增加女性首長，且市府甲丙組太龐大，都是理工科，需要一個人文背景的調和一下。

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