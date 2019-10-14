後天跳槽柯市府 黃珊珊：生病人生有新體悟

2019-10-14 22:09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午於議會專案報告答詢時說溜嘴，前親民黨籍的副市長鄧家基已經請辭。而親民黨台北市議員黃珊珊晚間則於臉書發文說，16日她將告別待了21年的市議會，並至市政府擔任副市長，她會戮力以赴，不負所託。

黃珊珊說，謝謝21年來支持她的朋友，這個10月百感交集，而且過幾天我就滿50歲了；她回憶，21年前，她當了6年的律師就大膽從政選議員，後來愛上了這份工作，一做就做了21年。她說，雖然政治環境起起伏伏，而她很驕傲自己一直都沒變過。

黃珊珊承認，4年前的現在，她生了一場病，讓她更明白珍惜身體健康與生命的價值，對人生有另外一種體悟，「現在的我每一天都當成最後一天在活」，所以每天都要活得夠本，活得精采，因為你不知道還有沒有時間和機會做你想做的事，所以她已經無欲無求，只是更要把握當下，盡其所能做好每一件事，因為現在不做更待何時。

黃珊珊說，這輩子都沒想過擔任副市長，謝謝柯文哲認為她有這個能力，也給她這個機會，她只能說她會認真做對的事，她會盡我所能，把福國利民的想法落實在每一天的工作上，給下一代更好的生活，這是她人生的下半場，她會盡全力，一樣不會偷懶、不會放棄。

黃珊珊說，她相信「阿北（柯文哲）」，她相信台灣社會遲早會跳脫藍綠的泥淖回到理性與務實，她相信誠懇做事與不分彼此的執政者終究會得到選民的認同，城市治理與國家治理才是台灣最需要的，不是統獨，不是口水，不是假新聞、不是抹黑抹紅！

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