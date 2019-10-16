曾打臉韓國瑜的北韓粉專曝：「台灣之光」榮登北韓首都百貨

2019-10-16 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「北韓-朝鮮經貿文化情報」過去曾提出七點反駁、打臉國民黨總統參選人韓國瑜的「台灣北韓化」論點，更重批「請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮」，引起討論。粉專15日再曝光，台灣品牌華碩（ASUS）筆記型電腦登陸北韓首都平壤最高檔的百貨公司「大成百貨店」。

韓國瑜曾在致詞時指出「台灣像北韓一樣鎖住了」，讓經常釋出北韓資訊的臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」怒轟韓國瑜「您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮」，並提出各方面資訊來打臉韓國瑜說詞。

「北韓-朝鮮經貿文化情報」15日再度曝光「台灣之光」華碩（ASUS）筆記型電腦登陸位於平壤、2019年裝修而成的最高檔百貨公司「大成百貨店」。該百貨店原先也是大型賣場，經過北韓領導人金正恩指導後，以非常快的速度完成整修，成為目前平壤最高檔、裝潢華美的現代化百貨公司。

粉專透露，在這裡可以購買到各國際大品牌的商品。而台灣電子產品品牌「華碩（ASUS）電腦」就陳列在三樓3C產品區，並和世界許多大型品牌進行競爭。該款15吋筆記型電腦要價朝鮮幣6萬2700元（約新台幣1萬9000元左右）。

「北韓-朝鮮經貿文化情報」臉書粉專全文

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