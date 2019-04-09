媒體猛捧韓國瑜 作家驚：遠超北韓歌頌金氏父子...

2019-04-09 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在去年大選前至今，都有特定媒體不斷報導追捧，前記者、知名作家房慧真就在臉書表示，北韓歌頌金氏父子的比例也不過是34.2％，但媒體播報韓國瑜的新聞比例竟高達6成，感嘆「沒想到台灣會以這種方式超越北韓」。

房慧真日前在臉書分享網友的貼文，文章指出，「3月30日當天媒體2小時的晚間新聞中，扣除17分鐘廣告、1分鐘天氣預報，剩下102分鐘，竟有60分鐘都在報導韓國瑜的相關消息，也就是播報韓國瑜消息的比例高達近六成」。

對此，房慧真表示，最近她讀一本北韓的書籍，看到一份資料，「2000年的北韓，電視機不普遍，大部分人接受訊息只能透過廣播，收音機無調頻，只能鎖定在朝鮮中央廣播電台。而廣播節目內容中，有34.2％在讚美金日成或金正日；28.8％鼓勵工人更努力勞動；17.4％提倡主體思想；12.0％講述南韓大眾受苦受難啃樹皮的故事」。

房慧真感嘆地說，「2019年的台灣，中天電視台的晚間新聞，播報韓國瑜的比例高達60％，其中還特別製播12分鐘的韓國瑜家族史、父親從軍史。即使在世界上最極權專制的黑暗角落：北韓，歌頌金氏王朝也不過是34.2％。沒想到台灣會以這種方式超越北韓」。

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