韓粉測字韓國瑜「1月11日成王」 命理師4字打臉！

2019-03-21 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中選會日前拍板2020年總統、立委選舉訂於1月11日舉行投票，就有韓粉用高雄市長韓國瑜的名字進行測字，得出韓國瑜「1月11日成王」的結論。對此，知名命理老師江柏樂表示，這樣有點「牽強附會」。

有韓粉把韓國瑜的「瑜」字，拆解為「王」和「俞」，其中「俞」字可又分為「人」、「一」、「刂」和「月」，認為是「有一個人1月11日」可成「王」，而這人就是韓國瑜。許多韓粉留言大讚，但遭韓黑網友大酸，「沒腦真可憐」。

據《三立新聞網》報導，有命理專家表示，韓國瑜這2年運勢的確不錯。至於韓粉拆解韓國瑜的「瑜」字，認為「有一個人1月11日會成王就是韓國瑜」的說法，命理老師江柏樂則指出，金來生水，代表韓國瑜在明年鼠年（農曆年）的運勢整體來說是不錯的，但韓粉用測字認為韓國瑜能成王，這種方式是有點「牽強附會」。

江柏樂也提到，明年運勢看漲的還有台北市長柯文哲，以及目前出訪南太友邦的總統蔡英文，但宣布要參選總統的前新北市長朱立倫，明年整體運勢來講算是沒有那麼好。

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