韓粉質疑新崛江商圈人少非事實 他PO照片網友驚：也太慘

2019-04-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前高呼「貨出去，人進來，高雄發大財」，但桃園市議員王浩宇上月底在臉書PO照片表示，「韓流熱潮過去，週末下午的新崛江商圈，整排店面又空了」。有韓粉則質疑王沒到現場去，人少並非事實。對此，有PTT網友在8日晚間7點左右，拍攝新崛江商圈景象，其他網友一看驚呼「這也太慘」。

PTT一名網友貼出多張照片表示，「我人在新崛江，剛剛照的、平日、時間7點，我半年沒來了，放幾張照片給大家討論」。照片中可見，當地街道相當寂寥，逛街人潮不多，不知是否因為平日民眾逛街意願較低，才使新崛江商圈看起來有點冷清。

臉書「打馬悍將粉絲團」分享該貼文並酸說，「韓粉：誰說新崛江沒人，不要亂抹黑韓國瑜，你們只在網路上發文，真的有到過高雄嗎？於是有網友今晚7點去新崛江拍了不少照片，請問韓粉，這樣叫很多人嗎？」

網友見狀紛紛留言，「老話一句還在那邊崛江跟六合的 都是偽物...」、「X這也太慘」、「很多啊，無形的你沒看到嗎」、「我覺得新崛江人比較多的時間在週末 平常普通而已 而且學生比上班族還多」、「五六日去拍會比較多人，平日大概就這樣」。

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