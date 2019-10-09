韓國瑜扯「台灣北韓化」 北韓情報粉專打臉：你根本不懂！

2019-10-09 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日出席由工商建設研究會成立的「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」，他在致詞時指出「台灣像北韓一樣鎖住了」，強調台灣必須開放。不過韓國瑜一席「台灣北韓化」論點卻被臉書粉絲專頁「北韓-朝鮮經貿文化情報」提出七點反駁，該粉絲專頁更直言：「請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮。」

「北韓-朝鮮經貿文化情報」指出，朝鮮民主主義人民共和國在全球擁有165個邦交國，同時也是正式的聯合國會員國，韓所說的「北韓鎖國」，是因為發展核武及長程彈道飛彈受到聯合國及美國制裁所致，並非其主動鎖國，而朝鮮即使沒有加入東協圈，但事實上能享受的優惠遠高於台灣。

另外，金正恩光是在2019年，就和美國總統川普、俄國總統普丁、中國國家主席習近平等人一對一會談，「北韓-朝鮮經貿文化情報」諷刺地說：「希望韓總統候選人自期能與朝鮮一樣，實國家之幸。」

生活方面，「北韓-朝鮮經貿文化情報」表示，當地幼兒園到高中的學雜費、課後才藝學習費用皆全免，結婚男女將會獲贈房舍，人丁若增加還會換到更大的，該粉專反問韓國瑜：「台灣在這點變得跟朝鮮一樣，好還是不好？」

最後「北韓-朝鮮經貿文化情報」則是想對韓國瑜說：「您要選舉爭奪大位也好，要為民服務也好，請不要消費朝鮮，尤其是，你根本不懂朝鮮。朝鮮也許有些地方也如同世界其他國家一樣，有他的優缺點，但，您覺得朝鮮不如台灣的說法，有些言重了。」

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