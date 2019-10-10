喜曝住總統府心得！ 韓國旅遊部落客大讚小英「陽光般溫暖」

2019-10-10 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕中華文化總會、交通部觀光局共同舉辦「來去總統府住一晚」活動，並開放國際觀光客入住百年古蹟總統府，總統府日前公布入選的10組網紅。而第一位參與活動的一名韓國攝影師Kim Ju Hyeok（金周奕，音譯）也在入住總統府後開心分享心得，除了強調這次難忘的經驗會成為一輩子的回憶，更大讚總統蔡英文「親切有如陽光般溫暖」。

身兼韓國亞洲通信社的攝影記者、旅遊部落客的金周奕10日在部落格發表文章 ，他表示，第一次來台灣旅遊之後就愛上台灣，而一直以來也相當努力向許多韓國人宣傳台灣。他強調，這次能成為第一位入住總統府的客人，「度過非常幸福的時光」，而他也稱呼蔡英文為「台灣總統」，笑說能夠和蔡英文握手、取得簽名「真的非常榮幸」。

金周奕也分享許多照片，讓網友能夠一窺總統府客房精緻的擺設，金周奕也大讚客房融合傳統、現代風格，簡直「可以媲美高級飯店」。而客房內不少細節更讓他感動，例如繡著他名字的毛巾、蔡英文的親筆信以及他著作的書籍，所有的細節讓他感性表示「未來要更用心介紹台灣」。

金周奕也在IG上分享許多照片，表示自己「瘋狂地愛著、拍攝台灣」，強調這次「來去總統府住一晚」是難忘的經驗，將會成為一輩子的回憶。文中更大讚總統蔡英文「親切有如陽光般溫暖」，也不忘向總統府秘書長陳菊表示「非常感謝」。

金周奕IG全文

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