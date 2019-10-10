喜曝住總統府心得！ 韓國旅遊部落客大讚小英「陽光般溫暖」

〔即時新聞／綜合報導〕中華文化總會、交通部觀光局共同舉辦「來去總統府住一晚」活動，並開放國際觀光客入住百年古蹟總統府，總統府日前公布入選的10組網紅。而第一位參與活動的一名韓國攝影師Kim Ju Hyeok（金周奕，音譯）也在入住總統府後開心分享心得，除了強調這次難忘的經驗會成為一輩子的回憶，更大讚總統蔡英文「親切有如陽光般溫暖」。
身兼韓國亞洲通信社的攝影記者、旅遊部落客的金周奕10日在部落格發表文章 ，他表示，第一次來台灣旅遊之後就愛上台灣，而一直以來也相當努力向許多韓國人宣傳台灣。他強調，這次能成為第一位入住總統府的客人，「度過非常幸福的時光」，而他也稱呼蔡英文為「台灣總統」，笑說能夠和蔡英文握手、取得簽名「真的非常榮幸」。
金周奕也分享許多照片，讓網友能夠一窺總統府客房精緻的擺設，金周奕也大讚客房融合傳統、現代風格，簡直「可以媲美高級飯店」。而客房內不少細節更讓他感動，例如繡著他名字的毛巾、蔡英文的親筆信以及他著作的書籍，所有的細節讓他感性表示「未來要更用心介紹台灣」。
金周奕也在IG上分享許多照片，表示自己「瘋狂地愛著、拍攝台灣」，強調這次「來去總統府住一晚」是難忘的經驗，將會成為一輩子的回憶。文中更大讚總統蔡英文「親切有如陽光般溫暖」，也不忘向總統府秘書長陳菊表示「非常感謝」。
金周奕IG全文
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대만을 6년 넘게 미친듯 사랑하고 촬영하고 사진찍은 대만 덕후?가 포모사의 총통（대통령） 차잉원님을 만났습니다 （총통부 사무총장 첸쥐님도 함께） 따사로운 햇살같은 대통령님 감사합니다 반갑게 맞아주신 사무총장님도 감사합니다 총통부 하룻밤! 잊지못할 추억과 경험으로 기억 됩니다 대만 사랑합니다 6年多來就像御宅族？一般的瘋狂愛著臺灣拍攝臺灣的我 今天見到了福爾摩沙的總統蔡英文 （總統府祕書長陳菊也一起） 感謝如陽光般溫暖親切的總統 也非常感謝一起歡迎我的祕書長 來去總統府住一晚! 一輩子難忘的經驗和回憶 我愛臺灣 #臺灣總統 #臺灣 #來去總統府住一晚 #SpendanightatTaiwanPresidentialOfficeBuilding #FriendlyTaiwan #대만대통령 #대만 #차잉원 #대만총통 #TaiwanPresident #蔡英文 #中華民國總統
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客房內不少細節更讓他感動，例如繡著他名字的毛巾、蔡英文的親筆信以及他著作的書籍，所有的細節讓他感性表示「未來要更用心介紹台灣」。（圖片擷取自金周奕IG）
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客房內不少細節讓他感動，例如繡著他名字的毛巾、蔡英文的親筆信以及他著作的書籍，所有的細節讓他感性表示「未來要更用心介紹台灣」。（圖片擷取自金周奕IG）