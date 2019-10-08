老外來台住總統府一晚 小英推薦：要吃滷肉飯、喝珍珠奶茶

2019-10-08 11:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕邀請國際觀光客入住百年古蹟總統府住一晚活動今天展開，總統蔡英文透過臉書親自開箱為遠道而來的賓客所設計的房間；她並推薦國際旅人來到台灣旅行，除了最好能夠到總統府來住一晚，一定要吃滷肉飯、喝珍珠奶茶。

由總統府與文化總會等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，公布全球10組入選名單，從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底；拔得頭籌第一組入住的是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok，將於今天入住總統府一晚。

蔡總統今日在臉書發布開箱影片，她說，她常在總統府接待外賓，這次決定由總統府帶頭拚觀光，接待另一種外賓，就是在社群上很有影響力的外國朋友，邀請他們來總統府住一晚，也藉此宣傳台灣。

蔡總統說，這裡面的家具、桌椅、櫥櫃，就連檯燈都是台灣在地的設計品牌。她的想法很簡單，就是希望賓客能體驗最道地的台灣味，並且有賓至如歸的感覺。

蔡總統在影片裡也提到，她覺得這房間很漂亮，比總統府大多數的房間都漂亮。

總統被問到如果也有一週的假期會去台灣哪裡玩；蔡總統說，如果能夠開車環島走一圈，是她最希望的事。她並推薦國際旅人來到台灣旅行，最好能夠到總統府來住一晚，一定要吃滷肉飯、喝珍珠奶茶。

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