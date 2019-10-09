小英接見總統府住一晚首組客人 韓國攝影師夫婦激動開心

2019-10-09 15:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今早於總統府敞廳，接見「來去總統府住一晚」的第一組客人，韓國籍的Kim Ju Hyeok （金周奕）。金周奕是韓國的攝影師，身兼韓國亞洲通信社的攝影記者，也是知名旅遊攝影部落客，作品橫跨義大利、西雅圖、紐約、波士頓與日本岡山、沖繩等。

由總統府與文化總會等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，公布全球10組入選名單，從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底；拔得頭籌第一組入住的是金周奕夫婦，於昨日入住總統府一晚。未來還有九組客人，文總希望藉由這樣的活動，把台灣熱情友善的民情，展現給世界，讓世界看見台灣。

金周奕昨天傍晚到總統府便開始一連串體驗行程，在凱道現場體驗精彩絕倫的光雕秀，晚餐還享用米其林美食，更收到總統署名的韓文小卡，附上台灣道地的滷味當宵夜。今天並在總統府內與總統合影，金周奕激動地表示非常開心，由於他是台灣女婿，岳父是蔡總統的忠實粉絲，這次能夠圓滿岳父生前的心願，他覺得很感動。

蔡英文昨也透過臉書親自開箱為遠道而來的賓客所設計的房間，這裡面的家具、桌椅、櫥櫃，就連檯燈都是台灣在地的設計品牌。總統說，她的想法很簡單，就是希望賓客能體驗最道地的台灣味，並且有賓至如歸的感覺。蔡總統在影片裡也提到，她覺得這房間很漂亮，比總統府大多數的房間都漂亮。

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