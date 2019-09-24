來去總統府住一晚10月啟動 14坪小套房近期亮相

2019-09-24 17:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕中華文化總會、交通部觀光局舉辦全球首創入駐百年古蹟總統府「來去總統府住一晚」免費體驗活動，今公布10組入選名單。總統府提供14坪空間的小套房，自10月8日起供國際朋友免費入住，每週一組，體驗活動預計進行到12月底。

10組入選名單分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11國，拔得頭籌第一組入住的幸運兒是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok，將於10月8日入住總統府一晚。

總統府發言人張惇涵受訪表示，入住的地方將是總統府的力行樓一處整修後的舊志工的相關宿舍，提供14坪空間的小套房，讓10組入選者分批體驗入住。套房正進行最後整修階段，將於近期內由活動代言人謝昕璇開箱、發布影片，讓外界看到整修過後住宿的現場。

張惇涵表示，從10月8日開始國際朋友可以免費入住總統府一晚，每週一次進行到12月底，希望這項活動讓來自世界各地不同角落與城市的國際朋友實地體驗台灣的多元文化。這次提案踴躍主因台灣的多元文化、台灣的熱情、台灣特殊的廟宇文化、台灣的美食與民主自由是很多國際朋友嚮往的地方，希望透過來去總統府住一晚的活動，讓更多的國際朋友幫忙行銷台灣，讓世界更多人看見台灣。

文化總會副秘書長李厚慶表示，「來去總統府住一晚」免費體驗活動在短短19天的活動報名時間，收到來自全世界33個國家，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案。總統蔡英文宣傳影片更在Youtube影音社群平台衝破552萬次瀏覽，顯示「來去總統府住一晚」免費體驗活動，在國際社會受到高度關注。

獲選10組之一來自美國與德國的聽障旅遊Youtuber情侶，一起用手語環遊世界。文化總會媒體部主任湯佩儀表示，會提供手語協助，且他們也會自己攜帶輔具與手寫板來到台灣，溝通沒有問題。

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