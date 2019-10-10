藍營將開鍘李縉穎 朱立倫：不要去分誰家軍

2019-10-10 15:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘的子弟兵李縉穎，將以無黨籍身分，投入新北市第十選區（土城、三峽區）的立委選舉，國民黨新北市黨部決議將他開除，前新北市長朱立倫表示，「不要去分誰家軍」，表示郭是過去的同志，也是老朋友，郭所支持的候選人中，部分選區國民黨有提名，但很多的選區沒有提名，不要分誰家軍、誰家軍。

朱立倫今天為無黨籍新北市議員、立委參選人李翁月娥站台，受訪指出，

郭台銘可能也會支持李翁月娥，也會支持很多新北提名的候選人，因此不要去分誰家軍、誰家軍。

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