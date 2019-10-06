新北第十選區「三腳督」藍白雙母雞護航 綠有兩王牌加持

2019-10-06

記者翁聿煌／特稿

國民黨籍的李縉穎在鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的支持下，投入新北市第十選區立委選舉，與爭取連任的民進黨立委吳琪銘、國民黨提名的現任市議員林金結形成「三腳督」，三方各佔優勢，選票的流向有待觀察。

郭家軍李縉穎初試啼聲 信心十足

李縉穎為前國民黨立委李嘉進之子，擁有高學歷與高科技業資歷，對年輕選票有吸引力，雖是初試啼聲，挑戰藍、綠政壇前輩，但在白色力量柯文哲和台灣首富郭台銘的「雙母雞」推薦下出馬，還有曾任四屆立委的李嘉進、兩屆立委的盧嘉辰共同輔選，又在郭的大本營土城參選，顯得信心十足，高喊要爭第一名。

國民黨林金結擁抱韓侯 實力堅強

但國民黨提名的林金結，同樣擁有「雙母雞」輔選，除了他全力擁抱黨提名的總統參選人韓國瑜，還有新北市長侯友宜的支持，如果能順利接收這兩人的票源和支持者，實力不可忽視。

民進黨吳琪銘認真經營 爭取連任

民進黨的吳琪銘四年前以三萬多票的差距取代盧嘉辰當選，四年來認真經營選區，這次靠著總統蔡英文的執政成果和他自己努力兌現選舉支票兩張王牌爭取連任，他認為，雖然藍營分裂看起來對綠營有利，但仍不敢大意，要慎防藍營在最後可能操作棄保，必須抱持戒慎恐懼、如履薄冰的態度，不能輕忽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法