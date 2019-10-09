師大爆言論審查？ 傳香港議題講座場地臨時不出借

2019-10-09 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕反送中議題延燒，台灣有許多民眾、學生以及各團體出聲力挺香港，不過台灣民團「台灣公民陣線」爆料，原先邀請學者和港台學生代表，共同舉辦講座，討論香港議題，沒想到出借活動場地的台灣師範大學進修推廣學院竟然在活動前三天臨時通知「場地不予出借」，讓「台灣公民陣線」相當憤怒。

「反反送中的言論審查已經開始！」台灣公民陣線在臉書上憤怒爆料，原先邀請台灣學者吳叡人、吳介民與港台學生代表，要一同探討香港運動現況、識讀中國情勢，並討論國際社會與香港民主化進程的關係，卻在活動前三天收到消息，出借場地的師大進修推廣學院臨時通知「場地不予出借」。

台灣公民陣線表示，在申請場地過程中，已經明確交代活動性質與內容，並在約定時間完成場地勘查，也實地與工作人員確認所有設備安排與流程細節，但卻在沒收到場地負責人任何詢問或被要求任何場地使用規範的狀況下，在最後一刻場地使用權遭到全盤否決，台灣公民陣線嚴正質疑這根本是「審查言論」。

台灣公民陣線強調，面對言論審查，「台灣絕不能退讓」，也大嘆師大進修推廣學院「不是第一個，也可能不會是最後一個例子」。如今臨時失去活動場地，台灣公民陣線也公開尋找「不做政治審查、擁護自由言論」的台北場地，並邀請大家在10月12日共同參與講座「台港抗中的下一步：與中國攬炒，與國際結盟」。

台灣公民陣線臉書全文

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