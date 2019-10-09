反送中論壇遭審查？ 台師大深夜聲明改口「同意租借」

2019-10-09 23:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣公民陣線擬在週六（12日）舉辦撐香港、反極權系列論壇，向台灣師範大學租借場地，今晚卻傳被臨時通知取消租借，痛批台師大言論審查；台師大深夜緊急清查，承認是承辦同仁因誤解而婉拒，已同意租借，強調正面看待論壇，不存在政治審查。

台灣公民陣線12日擬舉辦「台港抗中的下一步：與中國攬炒，與國際結盟」論壇，台灣學者吳叡人、吳介民與港台學生代表，一同探討香港運動現況、識讀中國情勢，以及討論國際社會與香港民主化進程的關係。

但該活動卻在今晚傳出租借場地遭取消爭議，該場地原先預定在台師大進修推廣學院舉辦，卻在活動前3天遭場地負責人臨時通知「場地不予出借」，讓台灣公民陣線等痛批，撐香港民主的論壇竟遭言論審查，將會持續站出來發聲，並緊急尋找「不做政治審查、擁護自由言論的台北場地」

對此，台師大校方晚間緊急聯繫，並發出聲明，澄清是誤會一場，最初由第一線同仁協助租借場地，但接手的第2位同仁未有完整資訊，擔心淪政治活動、引發校園不安，自行決定不宜租借並婉拒，針對此誤會，已向租借方說明清楚並同意租借。

台師大表示，校正面看待此活動，尊重學術及言論自由，況且連儂牆都已在學校的支持下設立，並且協助保全，對此學校是持正面的態度看待，不可能有所謂政治審查存在。

台師大聲明如下：

國立臺灣師範大學聲明

一、本校將依照原場地租借申請表，由「社團法人經濟民主連合」租借進修推廣學院一樓演講廳，於10月12日晚上舉辦該活動。

二、本校進推學院第一線同仁已協助校外單位租借場地，但接手的第二位同仁未有完整資訊，擔心是否為政治活動，恐引發校園不安，故自行決定以不借為宜而婉拒。針對此誤會，本校已經向對方說明清楚並同意租借。

三、本校正面看待此活動，尊重學術及言論自由，況且連儂牆都已在學校的支持下設立，並且協助保全，對此學校是持正面的態度看待，不可能有所謂政治審查存在。

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