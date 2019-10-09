香港人反抗》去公立醫院恐被抓 示威者向「地下診所」求助

2019-10-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港警隊在反送中運動過程中的武力使用程度，外界有目共睹，而示威者對於公立醫院會向警方通風報信懷有疑慮，因此，有香港醫療人員開設「地下診所」，為示威者提供醫療協助。

根據《美聯社 》今日報導，醫療人員透過加密通訊軟體Telegram群組與受傷的示威者取得聯繫。參與「地下診所」醫療人員表示，他們治療了大約300名至400名的示威者。上門求醫的示威者傷勢包括骨折、脫臼、挫傷或長時間吸入催淚瓦斯引發的咳血等。報導指出，這種存在於體制外的「地下診所」顯示出，自運動以來，官方公佈的受傷人數和範圍已是很大程度的低估。

1名實習醫生表示，在下班後，她會通過簡訊以及照片對受傷的示威者進行初步的診斷，並且給予建議。然後，透過私人網絡與醫生取得聯繫，安排更進一步的諮詢和治療，甚至協助解決醫療開銷。

實習醫生表示，她7月底協助「地下診所」的創建，是因為她意識到「受傷的情況越來越嚴重了」。她表示，由於不信任港府以及公立醫院，「患者寧願忍受痛苦，而不是被捕」，透過「地下診所」的應急處理，示威者得以延緩就醫時間，並且在解釋受傷原因時能更有力撇清與示威活動的關係。

1名醫療人員B表示，她一個人就收治了60至80名患者，由於頻繁前往中國擔心遭到當局打壓，因此她選擇匿名受訪。該名醫療人員表示，她會使用針灸來減輕病患的疼痛，並且不向示威者收費。

當被問及示威者對公立醫院的恐懼時，香港醫管局對《美聯社》表示，「醫管局堅持患者保密的重要性，這是患者信心的基石，並提醒執法部門要尊重醫院患者的個人隱私。」

不過，對於醫管局的說法，報導指出，示威者並不相信。報導中有數名接受「地下診所」治療的傷者表示，「公立醫院有警察」、「我不敢相信政府」、「政府將不擇手段找出示威者」。

參與「地下診所」的醫療人員表示，他們感到不得不提供示威者幫助。一名中醫說：「這些孩子正在爭取整個時代的自由。」他每週挪出一個晚上來治療示威者，每次看診人數多達十數個。「對於我們這些不敢出門的人來說，至少能做到的就是，治療他們的傷。」

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