香港人反抗》理大講師要港府出動解放軍惹議 今遭停職

昨（8）日在課堂上有學生與陳偉強發生爭執，陳偉強則在今日遭校方暫停職務。圖為理大校內的「反抗之路」。（圖擷取自臉書＿理大校園電台 PolyU Campus Radio）

2019-10-09 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學專上學院講師陳偉強早前因責罵學生是「暴徒」，要求香港司法機關以「暴動罪」起訴並重判示威者，甚至表示，政府應出動解放軍對付示威者，引發爭議。昨（8）日在課堂上有學生與之爭論，今日校方舉行對話大會後，理大專上學院學生會內務副會長謝子樂表示，陳偉強遭校方暫停本學期的職務。

綜合香港媒體報導，陳偉強早前曾在媒體上發表要嚴懲示威者、出動解放軍的言論，昨日有學生在課堂上與陳偉強爭論。有消息傳出，陳偉強一度報警，不過校方並沒有讓警方進入校園。

當時在現場的李同學表示，學生們不認同陳偉強以理工大學專上學院的名義發表相關言論，因此有同學昨日在課堂上要求陳偉強解釋並做出道歉。李同學表示，當時，陳偉強報警並聲稱學生涉嫌非法集結及非法禁錮，甚至指責學生是「暴徒」。不過，學生並沒有阻止陳偉強離開，雙方均可以自行出入教室。

港媒報導指，學校今天針對此事舉行交流大會，約有600名學生出席，不過，陳偉強本人並沒有到場。有學生提問，陳偉強多次以學院講師的身份公開發表譴責示威者的言論是否違反教職員守則，理大香港專上學院院長梁德榮表示，會提醒陳偉強接受訪問時不應提及學院講師的職銜，並指陳偉強接受訪問是其私事及權利。有學生關心被逮捕後會不會被開除學籍，梁德榮指不會開除被捕學生，又指校方有法律及心理輔導等支援。

交流會結束後，理大專上學院學生會內務副會長謝子樂表示，目前，校方已暫時停止陳偉強本學期的職務。謝子樂表示，會尊重講師的言論自由，不會強逼他道歉。

根據「香港01 」報導，陳偉強在政府通過《禁止蒙面條例》後，曾在接受傳媒採訪時表示，政府沒有「多管齊下」，只靠《禁止蒙面條例》難以平息風波。陳偉強呼籲，政府應該以最高刑期監禁10年的「暴動罪」來起訴暴力示威者，他認為「亂世用重典」，而法庭也應該予以重判。

昨（8）日在課堂上有學生與陳偉強發生爭執，陳偉強則在今日遭校方暫停職務。圖為理大校內的「反抗之路」。（圖擷取自臉書＿理大校園電台 PolyU Campus Radio）

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