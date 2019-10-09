鼻酸！香港事件遭解約 暴雪當家主播當眾痛哭失聲

2019-10-09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕暴雪娛樂因為香港事件，日前解約有合作關係的2名台灣主播、賽評「易先生」與「偷米」。對此，自2016年就與暴雪合作，擔任《鬥陣特攻》主播的易先生昨（8）日開直播，回顧過往比賽時觸景傷情，忍不住在上千名觀眾面前痛哭。

香港籍選手「聰哥」blitzchung日前在《爐石戰紀》比賽獲勝後，戴上面罩接受訪問高呼「光復香港，時代革命」，沒想到卻惹怒暴雪公司，以違反規章為由從比賽除名，並予以禁賽、沒收獎金處分。此外，暴雪還以相同原因，與轉播該場賽事的賽評易先生與偷米解約。

對此，在2016年起長期擔任暴雪旗下遊戲《鬥陣特攻》項目的電競主播易先生，昨日在個人實況頻道直播時表示，不會認為自己無辜，「說自己無辜是把問題丟給聰哥跟偷米，以專業角度考量，的確沒有做到最好的處理」。

不過，當他回顧過去《鬥陣特攻》電競項目剛開始竄紅時的經典比賽內容，看到台灣隊伍選手精湛的技術時，已忍不住開始哽咽，最後更掩面痛哭失聲，讓上千名收看直播的觀眾看了十分鼻酸。

隨後，網友也湧入易先生的臉書粉專，打氣表示「加油喔」、「易先生加油～有你播的比賽都很精彩說」、「有實力的、走到哪都可以找到自己的道路」、「謝謝您，錯的是暴雪」、「謝謝你，你沒有錯」；也有不少香港網友表示「現在只能遠洋為您加油打氣」、「我們香港的事把你牽連了，真的很對不起」、「因為香港的事無辜燒到你真的對不起」。

易先生痛哭失聲影音請見Twitch

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