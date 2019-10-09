抵制暴雪！《魔獸世界》創始設計師：中國以專制凌駕世界

《魔獸世界》創始首席設計師馬克（見圖）今（9）日在推特上宣布，將刪去《魔獸世界》遊戲。此外，馬克更爆料，中資早已入侵美國遊戲界，他就曾因拒收一筆200萬美元的賄賂，被迫離開自己創立的工作室。（擷取自YouTube頻道「Em-8ER Massive Planetary Wargame」）

2019-10-09 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕暴雪娛樂日前宣布，將一名香港籍選手從《爐石戰記》賽事中除名、禁賽，並沒收其獎金，同時也與兩名台灣賽評解約。對此，暴雪旗下著名的《魔獸世界》創始首席設計師馬克（Mark Kern）今（9）日在推特上宣布，將刪去《魔獸世界》遊戲。此外，馬克更爆料，中資早已入侵美國遊戲界，他就曾因拒收一筆200萬美元（約新台幣6150萬元）的賄賂，被迫離開自己創立的工作室。

香港職業選手聰哥「Blitzchung」，日前在暴雪娛樂旗下《爐石戰記》比賽獲勝後，戴上面罩高喊「光復香港，時代革命」，結果遭暴雪以違反規章為由除名，暴雪還以相同原因，與轉播該場賽事的2名台灣賽評解約。

對此，暴雪旗下知名遊戲《魔獸世界》創始首席設計師馬克在推特連續數篇PO文，表示將加入「抵制暴雪」行列。馬克表示，「這很傷人，但除非暴雪改變對Blitzchung的處分，否則我將拒絕再玩我協助製作、並說服暴雪重發的《魔獸世界》經典版遊戲，以後遊戲中也在也不會有Mark Kern公會了」。

馬克爆料：拒收6150萬賄賂被迫離職

馬克表示，他是台灣出生、曾居住香港的華人，「我曾是暴雪遊戲團隊的領導人物，並曾在亞洲長大，我認為我對此事的觀點是有份量的」。馬克指出，他親眼看到中國靠著金錢力量收購遊戲、電影產業。他曾第一手目擊中國公司的腐敗，他更爆料「我因拒絕接受200萬美元（約新台幣6150萬元）賄賂，被迫從我在離開暴雪後成立的公司離職，這是我第一次公開談論此事」。

馬克說，不幸的是，並非所有人向他一樣拒絕賄賂，中國已經成功滲入電影、遊戲及其他產業，由於比歐美公司更願意承擔風險，中國成了少數中小型工作室的資金主要來源，也加深了中國在遊戲、電影業的影響力， 「如今我們正面臨共產主義者利用龐大資金凌駕美國價值的狀況，我們為了中國而自我審查遊戲、電影，現在遊戲公司甚至對自由民主噤聲，中國正打算以專制凌駕全世界」。

馬克表示，他認同遊戲與政治分開看待，不過對於不公平地處罰「指出腐敗、侵犯人權聲音的人」，這是另外一回事。馬克指出，他與團隊開發中的遊戲「Em-8ER」，將拒絕包括Epic、騰訊等任何中資投資。

馬克指出，中國監控所有社群軟體，「我冒著極大風險說出這件事，我知道這代表我的工作室可能再也不會有中國投資，也可能再也無法在那裏取得執照營運」。但馬克指出，他已經忍無可忍，「我與香港同在，且我反對暴雪向中國展現可笑、赤裸的的恐懼」，「暴雪是時候找回以前的風骨，並且做出對玩家正確的決定，玩家們，站起來吧」！

This hurts. But until Blizzard reverses their decision on @blitzchungHS I am giving up playing Classic WoW, which I helped make and helped convince Blizzard to relaunch. There will be no Mark of Kern guild after all.



Let me explain why I am #BoycottBlizzard — Mark Kern （@Grummz） October 9, 2019

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