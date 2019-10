抵制暴雪！《魔獸世界》創始設計師：中國以專制凌駕世界

2019-10-09 20:58

〔即時新聞/綜合報導〕暴雪娛樂日前宣布,將一名香港籍選手從《爐石戰記》賽事中除名、禁賽,並沒收其獎金,同時也與兩名台灣賽評解約。對此,暴雪旗下著名的《魔獸世界》創始首席設計師馬克(Mark Kern)今(9)日在推特上宣布,將刪去《魔獸世界》遊戲。此外,馬克更爆料,中資早已入侵美國遊戲界,他就曾因拒收一筆200萬美元(約新台幣6150萬元)的賄賂,被迫離開自己創立的工作室。

香港職業選手聰哥「Blitzchung」,日前在暴雪娛樂旗下《爐石戰記》比賽獲勝後,戴上面罩高喊「光復香港,時代革命」,結果遭暴雪以違反規章為由除名,暴雪還以相同原因,與轉播該場賽事的2名台灣賽評解約。

對此,暴雪旗下知名遊戲《魔獸世界》創始首席設計師馬克在推特連續數篇PO文,表示將加入「抵制暴雪」行列。馬克表示,「這很傷人,但除非暴雪改變對Blitzchung的處分,否則我將拒絕再玩我協助製作、並說服暴雪重發的《魔獸世界》經典版遊戲,以後遊戲中也在也不會有Mark Kern公會了」。

馬克表示,他是台灣出生、曾居住香港的華人,「我曾是暴雪遊戲團隊的領導人物,並曾在亞洲長大,我認為我對此事的觀點是有份量的」。馬克指出,他親眼看到中國靠著金錢力量收購遊戲、電影產業。他曾第一手目擊中國公司的腐敗,他更爆料「我因拒絕接受200萬美元(約新台幣6150萬元)賄賂,被迫從我在離開暴雪後成立的公司離職,這是我第一次公開談論此事」。

馬克說,不幸的是,並非所有人向他一樣拒絕賄賂,中國已經成功滲入電影、遊戲及其他產業,由於比歐美公司更願意承擔風險,中國成了少數中小型工作室的資金主要來源,也加深了中國在遊戲、電影業的影響力, 「如今我們正面臨共產主義者利用龐大資金凌駕美國價值的狀況,我們為了中國而自我審查遊戲、電影,現在遊戲公司甚至對自由民主噤聲,中國正打算以專制凌駕全世界」。

馬克表示,他認同遊戲與政治分開看待,不過對於不公平地處罰「指出腐敗、侵犯人權聲音的人」,這是另外一回事。馬克指出,他與團隊開發中的遊戲「Em-8ER」,將拒絕包括Epic、騰訊等任何中資投資。

馬克指出,中國監控所有社群軟體,「我冒著極大風險說出這件事,我知道這代表我的工作室可能再也不會有中國投資,也可能再也無法在那裏取得執照營運」。但馬克指出,他已經忍無可忍,「我與香港同在,且我反對暴雪向中國展現可笑、赤裸的的恐懼」,「暴雪是時候找回以前的風骨,並且做出對玩家正確的決定,玩家們,站起來吧」!

This hurts. But until Blizzard reverses their decision on @blitzchungHS I am giving up playing Classic WoW, which I helped make and helped convince Blizzard to relaunch. There will be no Mark of Kern guild after all.



Let me explain why I am #BoycottBlizzard