向中國道歉 南方四賤客高級酸

2019-10-09

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在中國被禁播的知名美國成人喜劇動畫《南方四賤客》（South Park），八日在「推特」發表「道歉文」，嘲諷中國政府的審查制度與近日向中國低頭的美國職籃（NBA），獲得大批網友讚賞。

劇情諷中國言論審查與新疆

《南方四賤客》在美國時間二日（台灣時間三日）播出第廿三季第二集《中國樂隊》（Band in China），劇中一名作曲家在審查員的壓力下，改寫自己的創作，並說「我不能像這樣出賣我的靈魂」，暗指中國的言論審查制度。另一名角色則因販毒被關進關押許多維吾爾族與穆斯林的勞改營，暗喻新疆的「再教育營」。劇中還出現因長得像中國領導人而被關的小熊維尼，諷刺中國國家主席習近平。

《中國樂隊》的內容觸碰中國政府的敏感神經，Band in China與Banned in China（在中國被禁）同音，諷刺意味明顯，遭中國禁播。中國影音平台「優酷」上的所有影片全被刪除，中國社群媒體「百度貼吧」與「微博」上，也幾乎搜尋不到與《南方四賤客》相關的文章。

為回應中國的封殺，《南方四賤客》八日發表題為「派克（Trey Parker，《南方四賤客》作者）與史東（Matt Stone，《南方四賤客》作者）向中國正式道歉」的聲明，表示他們「像NBA一樣，歡迎中國審查進入我們的家園與心裡」，並聲稱「我們愛錢勝過民主自由，習近平長得一點都不像小熊維尼」，還大讚「偉大的中國共產黨萬歲。祝今年秋天的高粱豐收！」文末還反問中國「我們和好了吧 ？」

「我們愛錢勝過民主自由」

前述酸度破表的道歉聲明引發網友熱烈回響，有人表示「我以身為《南方四賤客》的粉絲自豪」。也有網友在留言區標註NBA，要NBA「學著點」，並讚賞《南方四賤客》與NBA的迥異態度。

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