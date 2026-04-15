昔為李貞秀「遮風擋雨」現卻「裝死」？ 他私訊國台辦：出來打球啦

具中配身分的李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。（資料照）

民眾黨「中配立委」李貞秀遭開除黨籍後，頻上政論節目喊冤並大爆黨內黑幕，外界關注此前曾為李貞秀護航，並揚言將採取必要措施「為陸配遮風擋雨」的中共國台辦何時再度出聲，為此，名嘴張益贍向國台辦留言喊話，「出來打球啦」。

張益贍14日在臉書連發兩文，首則稱「跑去國台辦留言了！發言人不要裝死」，並附上一張截圖，顯示他私訊「國務院台辦發言人」的臉書，內容寫著「不是要為李貞秀『遮風擋雨』嗎？發言人出來打球啦。」他還不忘貼上過往新聞圖片幫助對方「回憶」。

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隨後，張益贍又稱「現在大家都在追民眾黨『貞煩傳』，誰還會理『鄭習會大禮包』？

國台辦趕快出來跑一下龍套，為『鈕鈷祿貞煩』遮風擋雨吧，不然習皇都沒戲份了！」李貞秀日前因揭露高虹安收受柯文哲資金等爭議受黨內批評，在直播中自比是中國電視劇《甄嬛傳》的主角甄嬛，稱自己是「鈕祜祿貞秀」。

今年3月18日，國台辦發言人陳斌華曾在記者會上針對有關李貞秀國籍問題「強烈譴責」民進黨當局還表示「將採取必要措施為陸配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓、迫害陸配群體的首惡分子。」

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