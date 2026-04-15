為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    昔為李貞秀「遮風擋雨」現卻「裝死」？ 他私訊國台辦：出來打球啦

    2026/04/15 12:38 即時新聞／綜合報導
    具中配身分的李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。（資料照）

    具中配身分的李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。（資料照）

    民眾黨「中配立委」李貞秀遭開除黨籍後，頻上政論節目喊冤並大爆黨內黑幕，外界關注此前曾為李貞秀護航，並揚言將採取必要措施「為陸配遮風擋雨」的中共國台辦何時再度出聲，為此，名嘴張益贍向國台辦留言喊話，「出來打球啦」。

    張益贍14日在臉書連發兩文，首則稱「跑去國台辦留言了！發言人不要裝死」，並附上一張截圖，顯示他私訊「國務院台辦發言人」的臉書，內容寫著「不是要為李貞秀『遮風擋雨』嗎？發言人出來打球啦。」他還不忘貼上過往新聞圖片幫助對方「回憶」。

    隨後，張益贍又稱「現在大家都在追民眾黨『貞煩傳』，誰還會理『鄭習會大禮包』？

    國台辦趕快出來跑一下龍套，為『鈕鈷祿貞煩』遮風擋雨吧，不然習皇都沒戲份了！」李貞秀日前因揭露高虹安收受柯文哲資金等爭議受黨內批評，在直播中自比是中國電視劇《甄嬛傳》的主角甄嬛，稱自己是「鈕祜祿貞秀」。

    今年3月18日，國台辦發言人陳斌華曾在記者會上針對有關李貞秀國籍問題「強烈譴責」民進黨當局還表示「將採取必要措施為陸配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓、迫害陸配群體的首惡分子。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播