蒙面挺港遭暴雪開鍘 香港爐石選手開直播霸氣回應

2019-10-08 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕卡牌遊戲《爐石戰紀》比賽中來自香港的選手「聰哥」（blitzchung）賽後受訪高喊挺港口號，2名台灣賽評進而呼應，沒想到暴雪公司今（8日）開鍘「聰哥」以及當日2名台灣賽評，聰哥稍早也開直播回應「我今天輸的是四年時間，但香港輸了是一輩子的事」，相當霸氣、感人。

香港選手「聰哥」6日晚間在《爐石戰紀》大師職業賽中擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，賽後訪問時以頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，並在螢幕前高喊「光復香港，時代革命」等挺港標語，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。沒想到事後香港選手、台灣主播都被以禁賽和拒絕合作等方式遭鍘。

稍早聰哥在Twitch上開直播回報當時狀況，他強調《爐石戰紀》的公司「暴雪娛樂」在該事件發生後，沒有主動聯絡他，直到收到禁賽的電子郵件他才知道受到禁賽等處分；有觀眾問他若在大師職業賽落敗他會怎麼辦，他則霸氣表示「我今天在爐石上面輸了，我只是輸了四年的時間，但是香港輸了，就是一輩子的事情」。

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