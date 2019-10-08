台灣主播也遭殃！暴雪開鍘香港爐石選手 黃捷爆氣譴責中國

2019-10-08 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕卡牌遊戲《爐石戰紀》比賽中來自香港的選手「聰哥」（blitzchung）賽後受訪高喊挺港口號，2名台灣賽評進而呼應，沒想到暴雪公司今（8日）開鍘「聰哥」以及當日2名台灣賽評，讓高雄市議員黃捷憤怒譴責中國。

香港選手「聰哥」6日晚間在《爐石戰紀》大師職業賽中擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，賽後訪問時以頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，當下2名台灣主播意會後，也向「聰哥」說講完想說的8個字，「聰哥」遂於螢幕前高喊「光復香港，時代革命」，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。事後香港選手、台灣主播都被以禁賽和拒絕合作等方式遭鍘。

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上發表力挺香港的言論，引發中國球迷不滿，高喊「拒看NBA」，中共官媒《央視》更透過「暫停NBA季前賽（中國賽）賽事」來做抵制及抗議。事後NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）強調「不會為了莫雷的言論自由而道歉」。

黃捷在臉書上憤怒發文譴責中國的「卑劣手段」，她認為這兩起事件都是中國政府透過「冒犯社會群體」、「錯誤言論」等字眼來壓制運動員聲援「香港爭取民主」的「個人意志表達」，除了迫害工作權，也迫使國際間對於中國在香港的惡行冷眼旁觀。

黃捷說，這次事件中，資方為了市場需求而犧牲言論與民主自由去「迎合中國」，也助長了極權政府的思想審查，讓她不禁擔心「未來還會發生多少次類似事件？這些幕後黑手還會在哪些領域去箝制自由？」她疾呼，台灣的民眾面對中國強權不會屈辱地退縮，並向中共喊話「不要將極權的黑手伸進運動賽事干涉個人自由」。

黃捷臉書全文

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