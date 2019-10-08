無視中國央視停播抵制 NBA總裁霸氣反擊：不會道歉

2019-10-08 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上力挺香港，引發中國球迷不滿，《央視》更宣布暫停NBA賽事轉播抵制，不過NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表示，他為中國球迷對於莫雷的發言產生的沮喪心情「感到遺憾」，並強調「不會為了莫雷的言論自由而道歉」。

綜合媒體報導，NBA總裁席爾瓦在東京參加NBA日本運動會歡迎酒會時，承認莫雷的發言會對NBA在中國的品牌造成經濟損失，但他表示他看到某些媒體暗示NBA不支持莫雷，但實際上他們相當支持莫雷「行使言論自由」、「政治表達自由」的權利。此舉讓中國氣炸了，中共官媒央視也發表聲明痛批席爾瓦，並宣布立刻暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排。

席爾瓦稍早先發布聲明，強調未來不會因這次事件控管聯盟成員的言論，以及球員、員工或是球隊老闆發表意見的自由。並希望大家即使是不同的個體、有不同的意見，仍舊可以尊重彼此。

席爾瓦接下來在受訪中談到這份聲明，表示他為中國球迷對於莫雷的發言產生的沮喪心情「感到遺憾」，接著霸氣回應「不會為了莫雷的言論自由而道歉」，並強調，在推特上交流時，「對不同的文化感到敏感」是正常的。

席爾瓦也說，這次事件遠遠超過他們對於NBA生意上的發展，而長期以來平等、尊重以及言論自由的價值觀已定義了NBA，而接下來也會持續不變，做為業務遍及全球的籃球聯盟，這些價值就是最大的貢獻。

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