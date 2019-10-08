反送中》暴雪開鍘爐石選手、主播！ 臉書被網友灌爆狂轟

2019-10-08 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕卡牌遊戲《爐石戰紀》隸屬暴雪娛樂，而爐石比賽中來自香港的選手「聰哥」blitzchung，日前獲勝後受訪時頭戴護目鏡與防毒過濾面罩，並高呼「光復香港，時代革命」口號，沒想到暴雪公司今（8日）開鍘「聰哥」以及當日2名台灣賽評，此舉讓《爐石戰紀》、暴雪公司的臉書雙雙被網友憤怒灌爆。

香港選手「聰哥」6日晚間在《爐石戰紀》大師職業賽中擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，賽後訪問時以頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，當下2名台灣主播意會後，也向「聰哥」說講完想說的8個字，「聰哥」遂於螢幕前高喊「光復香港，時代革命」，2名台灣主播也為其鼓掌拍手。

此舉讓他們各自遭到開鍘，暴雪娛樂今在官網上宣布，《爐石》大師職業賽選手「聰哥」Blitzchung和兩位主播賽評違反賽事規章，因此聰哥即刻起自大師職業賽除名，並取消本賽季所獲之獎金以及禁賽1年，2名台灣主播則遭到解除合作。

事後 「暴雪電競」、「爐石戰記」 的臉書最新貼文雙雙遭到輿論淹沒，累積大量留言，許多網友憤怒灌爆，留下大量挺港言論「願榮光歸香港」、「光復香港 時代革命」、「還好我沒預購魔獸爭霸，以後不會買這家的遊戲了」、「為了賺人民幣，犧牲掉過去幾十年來建立的名聲，暴雪你還是下去吧」、「今天的行事曆忘了加上跪舔，建議更新」、「暴雪中文台可以乾脆直接收一收比較快」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法