強國人玻璃心碎 Tiffany女模「遮眼」展示珠寶也不行…

2019-10-08 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕玻璃心？知名珠寶名牌「Tiffany」7日在官方推特上傳了一張中國超模遮住右眼的廣告圖，被敏感的中國消費者指控此舉代表支持香港示威者。儘管Tiffany強調這張照片是在抗議活動爆發前拍攝，但已刪除並停用這張廣告圖。

《法新社》報導，Tiffany週一發布的照片顯示，中國超模孫菲菲擺出遮掩右眼的姿勢，展示右手戴著的Tiffany戒指。憤怒的中國消費者認為，這種遮眼姿勢是在支持香港民主派示威者譴責警察暴力執法。

香港抗爭運動期間，警民暴力衝突已導致2名女性眼部受傷，在第一位女子眼部受傷後，抗議群眾以遮蓋單眼的姿勢譴責警方暴力執法。

但Tiffany發言人表示，這張照片是在香港爆發抗爭運動前的5月拍攝，絕對沒有打算要成為任何形式的政治聲明，「我們感到遺憾的是，照片可能被這樣認為，因此我們從數位和社群平台刪除了照片，並立即停用它」。

被捲入這起紛爭的還有美國超模梅菲（Carolyn Murphy）的廣告圖，她拿著Tiffany獨特的藍色珠寶盒遮蓋她的右眼。中國消費者認為，Tiffany在敏感時間發布這些照片相當輕率。

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