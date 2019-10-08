香港人反抗》77人因「蒙面」遭逮 港警6月至今共抓2363人

2019-10-08 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今日在記者會上表示，自從《禁蒙面法》5日生效後，共有77人因涉嫌「蒙面罪」遭到逮捕。香港警方表示，4日至7日之今共逮捕241人，6月至今遭逮捕人數已達2363人。

根據《香港01 》報導，警察公共關係科署理總警司江永祥表示，從4日至7日，警方一共逮捕241人，包括170名男性及71名女性，年齡介於12至54歲，涉及罪嫌包括非法集結、藏有攻擊性武器、身處非法集結使用蒙面物品、沒有依從要求除去蒙面物品罪等。其中，有77人因涉嫌干犯有關《禁蒙面法》罪的規例，包括74人因涉嫌身處非法集結使用蒙面物品，另外有3人因不合作除去蒙面物品遭逮。

江永祥表示，6月至今，警方共逮捕2363人，包括1847名男性及516名女性，年齡則介於12至83歲，涉及罪嫌包括非法集結、暴動、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、阻差辦公、刑事毀壞、襲擊、身處非法集結使用蒙面物品、沒有依從要求除去蒙面物品等。

新界北總區指揮官郭蔭庸表示，上周五（4）至昨日（7）之間，有超過200間商舖或公共設施被破壞，包括40個港鐵及輕鐵站，將近100間店舖或銀行，以及議員辦事處、政府建築物等，截至昨日的行動，共有14名員警受傷。

另外，為了抗議日前警方在值勤時扯下記者面罩的行為，今日參與警方記者會的記者集體戴上了防毒面罩。

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