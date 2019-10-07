蔡英文︰中央重視馬祖，交通建設陸續推動

2019-10-07 13:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今天一早飛往馬祖，參加2019媽祖昇天祭活動，蔡英文強調，政府重視離島鄉親交通需求，因此，新的台馬輪預算11.4億元，行政院通過並編列，請東引鄉的鄉親放心；另外，聯結南竿、北竿之間的馬祖大橋也已經編列細部規劃預算，顯示中央重視馬祖推動建設的決心。

蔡英文當選總統以來，這是第二次到馬祖，蔡英文上一次到馬祖是2017年1月26日小年夜，蔡英文前往馬祖部隊營區慰問，總統蔡英文並到天后宮參拜，祈求國泰民安；蔡英文當時在南竿鄉鬧區街上發放總統紅包，領到總統紅包的民眾個個樂不可支。

2016年總統大選，蔡英文、朱立倫、宋楚瑜三人角逐總統大位，蔡英文在馬祖四鄉五島獲得739票，朱立倫獲得3065票，宋楚瑜獲得664票；由於馬祖過去長期在戰地政務管理下，政治版圖是藍大於綠，外界多認為蔡英文選前走訪馬祖，是為拉抬綠營在馬祖選情。

曾任民進黨發言人李問，這次自動請纓披綠袍到馬祖投入立委選舉，李問今天也到天后宮與蔡總統一起參拜媽祖，李問今天與國民黨現任立委陳雪生並列，兩位競爭對手難得同台，留下難得一見的畫面。

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