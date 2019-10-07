柯愛將傳Line批蔡假論文國恥 小英：假訊息 別再傳

2019-10-07

〔記者沈佩瑤、楊淳卉、張議晨／綜合報導〕台北市府顧問蔡壁如昨被爆在Line群組轉發一則「國際醜聞！國恥！國恥！英國ＬＳＥ正式否認蔡英文有提交論文！」的農場文，遭批散播假新聞。蔡英文總統昨回擊，強調不要再用假訊息繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助。

網友beerduck昨在ＰＴＴ八卦版，以「柯文哲愛將蔡壁如持續造謠蔡英文論文」為題發文，並貼出台灣阿北聯誼會的Line群組截圖，可以看到蔡壁如發文指「國際醜聞！國恥！國恥！英國ＬＳＥ正式否認蔡英文有提交論文」，並附上新聞連結，有群組內的成員要求蔡收回，蔡僅回「看到了」，沒有進一步動作。

蔡壁如：貼新聞連結 目的是提醒

蔡壁如昨受訪表示，該群組的前身是「鱸鰻會」，柯文哲首次競逐北市長時，支持者就組成了這個群組，說總統挺蔡英文、市長挺柯文哲，裡頭很多英粉，她只是貼新聞連結上去，目的是要「提醒」他們，外面還有很多這種訊息，酸指「一四五○不需要這麼敏感」。

蔡英文：以訛傳訛 對社會沒幫助

蔡英文在宜蘭受訪時說，有關她的論文錯誤訊息，已經一再澄清，工作人員也把正確訊息提供給蔡壁如，呼籲各界「假訊息不要再傳了」。

蔡英文也在臉書表示，希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助。

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