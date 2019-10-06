挺進深藍鐵票區 小英明天馬祖拉抬李問選情

2019-10-06 12:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕選戰進入倒數不到100天，蔡英文總統明天（7日）將前進泛藍鐵票區的馬祖，為自己衝刺選情，同時也要拉抬挑戰艱困選區的民進黨立委提名人李問選情，爭取每一張選票。

2016年總統大選，蔡英文、朱立倫、宋楚瑜3人挑戰總統大位，3位總統參選人在連江縣得票數分別是，蔡英文739票、朱立倫3065票、宋楚瑜664票；數十年戰地政務下的馬祖，對於中華民國有著深厚情感，也因此多年來，雖有綠營人士參選民意代表，但是都慘遭滑鐵盧。

蔡總統明天前進馬祖，參加交通部觀光局馬祖國家風景區管理處與連江縣政府舉辦的「媽祖昇天祭」活動，蔡總統到地方信仰中心馬港天后宮，將向鄉親報告國政。

地方人士表示，2016年總統大選，蔡英文並未到馬祖跟鄉親拜票，而是由副手陳建仁到馬祖來跟鄉親懇託；這一次蔡總統選前親自到馬祖參加「媽祖昇天祭」活動，幫綠營連江縣立委提名人李問拉抬選情意味濃厚，顯見民進黨積極爭取離島選票。

雖然在馬祖，民進黨黨員只有個位數，這次由民進黨發言人李問自動請纓挑戰，李問揹著大氣球四鄉五島走透透，開疆闢土的勇氣讓馬祖人印象深刻。

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