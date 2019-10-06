年輕人不挺韓！藍青年部主任曝原因：感覺被韓背叛

2019-10-06 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選進入倒數階段，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的民調卻持續下滑，更是在年輕選民得不到支持。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴則認為，韓在去年九合一大選與明年大選，年輕人支持度差異大，主要是因為韓國瑜剛選上市長，就要去選總統，「年輕人感覺遭背叛」。

蕭敬嚴接受中評社採訪時表示，去年韓國瑜在九合一大選中，年輕人呼聲高，是因為很多年輕人對政治現狀不滿、討厭藍綠，再加上韓國瑜號召北漂青年返鄉等，讓很多年輕人挺韓。但現在韓國瑜上任不到一年就要選總統，年輕人覺得遭背叛，就是影響青年支持度的主因。

蕭敬嚴還說，對於激進的韓粉趕跑年輕人，之前有人真心建議韓要正視問題，「但（他們）一講就被韓粉罵，說他們支持民進黨、支持郭台銘、朱立倫」，讓真心建言的人不敢言。

他說，若要找回這些人，韓國瑜一定要出面，呼籲鋼鐵韓粉「自制」，並認為選舉要有基本盤，在目前藍綠對決下，韓國瑜的選戰策略要調整，「特定屬性支持者會讓人反感，不是好事」。

蕭敬嚴也分析，前陣子韓的競選策略有想過「三強鼎立」，顧好鋼鐵韓粉就可能當選；但現在是藍綠對決，韓國瑜不能只在同溫層中取暖，必須要拉到中間選民和年輕人的票。

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