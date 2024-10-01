雷神軍售台灣被美司法部認證詐欺？ 國防部：內容農場操作疑美論

國防部今日表示，目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；此項訊息由屬性特殊的內容農場釋放，操作疑美論跡證明顯。（路透）

2024/10/01 23:45

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國軍事承包商RTX公司7月與美國司法部達成9.59億美元的認罪協商，指出其前身雷神公司從2011年至2013年以及2017年與中東國家出售飛彈等合約時，爆出不實抬高價格等醜聞。近期則又傳出受害對象還包含台灣，只是美方為避免影響友邦，選擇性公佈報導部分資訊。對此國防部今日表示，目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；此項訊息由屬性特殊的內容農場釋放，操作疑美論跡證明顯。

本案前經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償。目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

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國防部表示，確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。本案適足證明，美台雙方在軍售制度上，都有嚴謹的防弊設計；調查過程雙方保持密切聯繫協調，惟考量全案為司法偵辦案件、細節不宜公開，以免影響進度。網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等節均屬不實。

國防部強調，此項訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」跡證明顯，對我國防安全、台美關係都是一種傷害，籲請國人注意。

有媒體報導稱，美國司法部調查情形屬實，當中與台灣直接相關的有兩案，含括102年愛國者飛彈系統採購案及106年雷達系統採購案，台灣因雷神技術公司報價虛高欺詐，一直被蒙在鼓裡，白白損失達上億美金。

該報導稱，美國發現問題後，雖將調查結果知會台灣，但因考量外邦等國際友好關係、關乎美國對外銷售軍備的國際信譽，因此美國與台灣還另有密約「此事件（台灣）不能主動公開」。因此外電報導之後，掀起國際軍售巨大風暴！

該報導稱，美國在台協會（AIT）告知台灣報導中只提及卡達，不會提到台灣，而國防部人員與美國在台協會郵件往來的內容，明白的顯示詳情，但美國在選擇性公佈訊息的過程中，只允許特定的美國媒體報導，並將其定調為軍售定價的「失誤」，企圖輕輕一筆帶過，眾多吃啞巴虧的友邦當中，也只提及卡達（位於西亞的阿拉伯國家），且極力避談對友邦的影響及後續調查進度，當然也不會提到台灣已經當了受害欺詐定價的冤大頭。

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