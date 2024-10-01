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    無風無雨放颱風假 盧秀燕臉書按讚數狂飆10倍

    台中市晚間召開災害應變會議後，決定明日停班停課。（記者蘇孟娟攝）

    台中市晚間召開災害應變會議後，決定明日停班停課。（記者蘇孟娟攝）

    2024/10/01 23:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕山陀兒颱風轉強颱，但台中整日幾無風雨，台中市政府晚間8點宣布明天（2日）停止上班上課，市長盧秀燕臉書發布颱風假訊息不到兩小時，按讚數破萬人，留言破1500則，甚至是有時平日按讚數的10倍，民眾讚嘆「市長最美麗」、「世上只有媽媽好」。

    盧秀燕晚間在臉書指出，根據氣象署提供山陀兒颱風最新警報，台中市明日已達停班停課標準，「我們料敵從嚴，為確保市民安全，台中市政府宣布全市明日（10/2）停止上班上課」。

    停班課訊息一出，民眾湧盧秀燕臉書狂按讚，平時她的貼文有時按讚數1千多則，停班課貼文一出，按讚數飆升破萬，還吸引逾1500人留言，民眾接力讚嘆市長決策，有人留言「市長媽媽最漂釀了」、「盧媽媽盧媽媽最帥了」，更多留言向她示愛，「秀燕媽咪我愛你」、「世上只有媽媽好」，還有人直接喊出「總統好」。

    不過，也有人留言質疑「風雨在哪裡？放什麼假，不知道不上班就沒錢嗎」、「沒風沒雨是要放什麼，明天百貨公司絕對擠爆」。

    盧秀燕另呼籲，氣象署預估週三風雨漸增，全市將有豪雨發生，台中市政府總動員做好防颱整備，也要提醒市民務必加強防颱，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修。

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