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    基隆市府防颱拿沙包壓「重金」假草皮 林右昌胞妹嘆：蠢感四溢

    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮，讓市民看傻眼。（圖翻攝自林宛姿臉書）

    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮，讓市民看傻眼。（圖翻攝自林宛姿臉書）

    2024/10/01 23:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「山陀兒」來勢洶洶，各縣市政府皆宣布週二（2日）停班停課，投入心力進行防颱整備。不過基隆市民發現，疑似怕颱風來襲吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮，除此之外未見任何防颱動作，讓市民看傻眼！

    即將於本月13日面臨罷免投票的基隆市長謝國樑，在山陀兒來襲前又點燃市民怒火。不少基隆人週一在地方社團「基隆語」PO照，吐槽謝國樑市府的防颱動作，可以看到市內不少鋪設人工草皮的地方，1日出現沙包壓住，疑似防範強風將假草皮吹走。

    看傻眼的市民紛紛批評、嘲諷，「智商低也不是醬，沙包是怎麼擋16級風？」、「真的糗大了，基隆又要被嘲笑了」、「文化中心人工草皮周遭放沙包，謝國樑防災邏輯確實異於常人？基隆人命比草皮還不值？無言！」、「市長好怕飛天草皮，沙包壓草皮又是全國首創！」、「沒看過那麼笨的人，只有謝國樑辦得到」、「花一千多萬買假草皮，當然不能被颱風吹跑了」。

    民進黨基隆市議員鄭文婷在Threads上，分享沙包壓假草皮的照片，狠酸「謝市府終於有認真在防颱了！為了預防颱風帶來的超強陣風，特地派人用沙包扎扎實實的在假草皮的周邊壓好壓滿，避免自己珍貴的假草皮，變成山陀兒離開台灣的伴手禮。每日一笑，人工草皮也有做好防颱工作！」前基隆市長林右昌胞妹、知名插畫家林宛姿也在社群轉發照片，忍不住搖頭嘆「蠢感四溢！」

    由 @annie066.tw 發佈
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    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

    基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

    基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

    疑似怕颱風吹飛砸重金買的人工草皮，基隆市府週一派人用沙包壓住假草皮。（圖翻攝自臉書社團「基隆語」）

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