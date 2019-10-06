「蔡賴配」僑胞呼聲高 綠營傳7月鋪陳賴清德訪美

2019-10-06 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選進入倒數階段，其中民進黨「蔡賴配」呼聲不斷，前行政院長賴清德也將代表總統蔡英文訪美，出席各地後援會活動。對此，民進黨內人士透露，其實黨內自從7月就開始形塑「蔡賴配」，該人士也表示，美國台僑挺賴人士較多，因此一直期待賴清德親自到訪。

據《上報》報導，自從今年7月總統蔡英文出訪友邦，總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌隨行，2人便留在美國與其他黨內人士分進合擊與各地僑胞對話，化解台僑對黨內初選結果不滿的聲音，更希望賴清德親自出訪美國。

而返台之後，陳菊便向蔡英文傳達，僑胞認為「蔡賴配」是最佳選擇，因此蔡競辦便著手規劃美國各地後援會的相關競選活動。知情人士表示，當時規畫出訪美國的人選，一開始就是鎖定賴清德。

蔡、賴2人更是在前行政院副院長林錫耀聯絡下，促成上月24日在高雄的會面，蔡英文當時更是清楚向賴清德表示，總統選情相對穩定，「國會過半」是首要目標，因此需要賴的幫助，之後雙方更是建立可直接聯繫的窗口，且賴清德允諾將全力輔選立委。

上月28日民進黨黨慶及全代會上，蔡英文也公開對賴清德出釋善意。而賴清德也將代表蔡英文訪美，黨內人士認為，賴清德此次訪美，應該可以親身感受到僑胞對「蔡賴配」的期盼，而美國行將成為民進黨鋪陳「蔡賴配」的起手式。

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