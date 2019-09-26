賴清德表態挺小英！卓榮泰超感謝：這是團結的關鍵

2019-09-26 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨主席卓榮泰今（26）日指出，9月28日是民進黨黨慶，歷經去年底的敗選，黨經過一段長時間的低迷，在兩次立委補選中我們稍稍止血，在召喚新同志加入的過程中我們被社會看見改變，要特別感謝前行政院長賴清德，「這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵」。

卓榮泰在臉書表示，歷經去年底的敗選，黨經過一段長時間的低迷，在兩次立委補選中稍稍止血，在召喚新同志加入的過程中被社會看見改變；不過在總統初選那一段期間確實出現意見的分歧，但經由黨內集體的討論和機制，一一克服困難，找出解決辦法。

卓榮泰提到，「但我知道，這段過程還是讓部分支持者難以釋懷」，所以昨天我對媒體表示：「經過中執會議決通過已完成的總統初選結果必須有效執行，盼全黨能團結一致，全力以赴，爭取勝選。」而對於過程中的紛擾，身為黨主席願意負起責任，對雙方表達歉意並取得理解。

卓榮泰強調，看到賴清德院長公開強調「初選對我而言，已經結束，我也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名候選人蔡英文總統的支持。」、「衷心希望所有朋友，共同迎向未來，一起加油，贏得大選勝利！」特別感謝賴院長的理解及呼籲。這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵！

卓榮泰補充，不只賴院長展現民主的風度，作為黨提名的總統候選人，蔡總統更是努力提高台灣的能見度、維護國家主權和安全，此時此刻，黨的責任是要不可遺落的集結所有台灣派、中華民國派、中華民國台灣派的全部力量，再擴大穩定的優勢。

卓榮泰臉書全文

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