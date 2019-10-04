賴神與林飛帆將赴美「分進合擊」 激勵在美台僑回國投票

2019-10-04 18:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨中央規劃，10月中旬起由前行政院長賴清德及副秘書長林飛帆赴美，爭取海外僑胞支持總統蔡英文。民進黨主席卓榮泰今日受訪表示，賴前院長與林飛帆將赴美「分進合擊」，要讓海外鄉親熱情回來支持總統和國會選舉。

民進黨副秘書長林飛帆表示，美國西岸部分出席的人有他和何博文、李應元及競總代表，美國東岸、中部部分會由賴前院長去跑，基本上由黨中央和競選共同邀請賴前院長，幫民進黨爭取明年大選更多支持。

賴前院長一直以來都是黨內團結重要支柱，已經答應出席在美國的行程。卓榮泰補充說，賴會出席有4場，分別是舊金山、芝加哥、華盛頓、紐約。

林飛帆提及，這趟行程代表民進黨中央與海外鄉親對話，也代表蔡總統去跟鄉親交流，活動會有授旗和授證儀式，這是總統海外後援會在幾大城市的成立大會，這一趟主要任務事交流及對話，重點是為了團結海外僑胞，鼓勵大家明年1月11日回國投票。

卓榮泰提及，因行程緊迫以僑界的台灣鄉親為對象，賴之前有與黨聯繫，賴院長會在「社會同行世代共贏決議文」底下做更多訴求，主要主題是團結台灣，希望海外鄉親能讓過去一樣熱情回來支持總統和國會選舉。

卓榮泰表示，海外鄉親給民進黨的溫暖和力量相當強大，無論是海外支援或觀選團，這次期待賴前院長赴美開拓，能夠將海外鄉親的熱情一樣帶回來，這是黨中央賦予賴前院長的重要責任。

卓榮泰談及，今年7月5日就LINE留言給賴前院長，提到美國海外鄉親很希望賴去美國，鄉親後來又持續反映有需求，所以上次與賴見面時，有提到這件事情，拜託由賴前院長去美國一趟，賴這一次因有私人行程在前，會從後面行程接上，前面行程場次就由林飛帆先跑，鄉親都非常高興，「兩人可以去那邊世代共贏一下」。

林飛帆說，他不會與賴前院長同場，因為行程剛好有「分進合擊」，因為前三場是不同城市，他會去休士頓、洛杉磯、多倫多。自己去多倫多時，賴剛好到舊金山。

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