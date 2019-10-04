屏東女兒回鄉固票 蔡英文：選一個讓台灣人有尊嚴的總統

2019-10-04 15:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文今天回到家鄉屏東，並前往潮州三山國王廟參拜且致贈「德惠廣溥」牌匾，隨後於廟埕致詞，今天雖非假日，但仍是有不少粉絲湧入廟埕爭睹總統風采，蔡英文於廟埕致詞時強調，明年2020大選非常關鍵，要選一個與台灣人作伙打拼，讓台灣人有尊嚴，讓台灣人有前途的總統。

蔡英文今天返鄉行程，民進黨籍的屏東第2選區立委莊瑞雄及蘇震清陪同，前內政部長余政憲及縣黨部主委許展維、議員方文正都陪同拜廟，廟方林耀輝先是替所有參選的人贊聲，並預祝高票當選，隨後由莊瑞雄、蘇震清接連助講熱場，除大打近期有關高鐵延屏東、捷運也延屏東及公路、南迴電氣化的政績，更是強調近期民進黨「2020台灣要贏」的口號。

蔡英文致詞表示，最近香港人上街頭，為得就是要爭取自由民主，而民主自由正是台灣人現在的生活方式，對台灣人來說這也是最重要的事情，而為何台灣有自由民主？道理很簡單，就是主權在台灣人手中，但香港人的主權卻在中國人手中，她也要問大家，台灣人的主權是不是要緊緊守住在台灣人的手中，也獲得全場歡聲叫好。

蔡英文指出，守住台灣主權，才能守住台灣人的尊嚴，才能守住台灣的自由和民主。要守護台灣主權，領導者最重要，領導者要有決心，要能堅持，更要團結台灣人共同保護台灣的主權和民主自由。

蔡英文強調，未來台灣還有很多很好的機會，可以讓台灣發展的越來越好，但台灣還有很多挑戰，也希望大家能來團結，能有決心和蔡英文一起來拼，也希望國民再給蔡英文4年，讓蔡英文做好事情，而要做好事情，也請大家多多支持立委，拜託大家讓莊瑞雄高票當選，另外也拜託將政黨票投給民進黨，讓蘇震清繼續服務。

蔡英文也拜託大家，2020是非常關鍵的選舉，選對人，台灣會繼續進步，選不對人，台灣會越來越退步，越來越沒自信，選一個與台灣人作伙打拼，讓台灣人有尊嚴，讓台灣人有前途的總統。

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