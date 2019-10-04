民進黨不分區立委名單最快10月底出爐 卓榮泰：須符合三大原則

2019-10-04 18:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統及立委選舉進入倒數百日，針對不分區立委人選提名作業，民進黨主席卓榮泰今日受訪表示，最快將在10月底或11月初完成人選提名及排序。不分區立委應該要有國會戰力、能代表黨的集體意識、具有國家整體利益，會往這3大原則來思考人選。

卓榮泰指出，將由中執會通過不分區提名委員會名單，該名單由政策會提出，再交給中執會同意，這份不分區提名委員會名單會有7人至9人，預定10月16日送交中執會，希望最快在10月底，或者11月初完成不分區立委提名人選及排序，因為後續要在11月18日登記之前，處理被提名人的學經歷檢驗。

卓榮泰提及，目前提名委員會還沒成立，不敢說已經訂定什麼原則，不過從黨的需求來看，不分區立委被提名人須有三大原則：第一應該要有國會戰力，要能與社會對話，在議事上有折衷協調能力；第二必須要能代表黨的集體意識；第三要有國家整體利益的考量。

卓榮泰說明，所以不會代表特定團體或黨內派系的利益，而是代表全黨及國家的利益。不分區立委人選部分要以黨綱為核心，希望要找的人能實踐「社會同行世代共贏決議文」，還要具有社會號召的影響力，有組織力、動員力能鞏固3張票，還要為黨發掘人才，扶植下一世代接班梯隊，人選必須符合這些條件。

「每一屆都沒有代表派系利益！」卓榮泰談及，這是他的想法，未來會在提名委員會經過討論，大家凝聚一個具體方向。年輕不是指年輕，而是指心態，只要積極未來能上手的，可以列入考慮，另外要避開有問題的，有一些必須要特別考量的，都要審慎考量是否放入人選。

卓榮泰坦言，現在還有一些現實問題，目前有18位不分區立委，除了2位已經連任兩屆，還有兩位參與區域立委選舉，還有14位不分區立委，「這14位要有一個眼光去看他，這就是我們必須考量的現實問題」，但考量之外，還須趨近於理想人選，在現實和理想中找出折衷點，重點傾向培養下一代梯隊，會盡量與黨內溝通。

關於總統對不分區立委的想法？卓榮泰說，大家都承認不分區立委人選對黨的形象有直接關係，包含總統和區域立委候選人都會非常重視，會尋找大家能接受的方向來思考，思考總有優先順序，會在現實和理想找出平衡點。

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