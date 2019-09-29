陳菊陪同 蔡賴24日已在高雄見面

2019-09-29

賴：訪美行將為蔡助選

〔記者楊淳卉、陳鈺馥、洪瑞琴／綜合報導〕總統蔡英文是否與前行政院長賴清德搭檔參加二○二○總統大選外界關注。據了解，蔡總統廿四日已於高雄與賴清德會面，蔡當面向賴表達希望兩人能合作。蔡英文昨於民進黨全代會中也表示，賴清德是團隊不可或缺的一員，在選戰隊伍中賴清德絕對不會缺席。賴昨在台南受訪時未對「蔡賴會」回應，但證實將赴美為蔡總統助選，克盡黨員的責任。

在蔡陣營邀請下，蔡總統廿四日下午在高雄行程結束後，與總統府秘書長陳菊、蔡的選戰操盤手林錫耀前往高雄民間友人家中與賴清德會面，這也是蔡賴在黨內總統初選六月落幕後首次會面。

蔡、賴會面約一個多小時。現場共有六人在場，包括民進黨台南市黨部主委黃先柱。席間，蔡向賴表達希望兩人合作，賴則尚未有肯定答覆。由於美國小英後援會的造勢活動，將在十月中旬陸續啟動，因此蔡英文也當面請賴清德助一臂之力，加入訪美助選陣容。

賴清德昨以時間不方便未出席全代會，蔡總統在全代會上說，這次賴清德沒有在現場，過去幾年他在執政團隊的努力與付出，以及他在初選後展現民主風度，「他一直是我們團隊不可或缺的一員」。她希望並相信，在選戰隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。

賴清德在台南受訪時表示，日前因民進黨主席卓榮泰誠懇邀請，小英台僑助選團即將啟動，因此邀約參加，為小英助選是盡黨員責任。賴也說，民進黨總統初選後已表達全力支持蔡總統，因此訪美行除感謝台僑支持，同時為小英總統助選。

卓榮泰也在全代會說，民進黨六月完成總統初選的民主機制，賦予蔡總統務必連任成功的任務，黨也感謝賴清德展現民主風度，現在所有的人都在努力促進更大的團結合作，守住本土政權和國會優勢。

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