賴清德訪美為小英助選 王丹：國民兩黨差別顯露無遺

2019-10-04 13:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕前行政院長賴清德將於10月中旬展開訪美行程為總統蔡英文助選，中國民運人士王丹表示，對比國民黨初選失敗者憤而退黨，民進黨初選的失利者卻是主動請纓為原本的對手助陣。兩黨之差別，有如天上地下，頓時顯露無遺。僅此一點，賴清德的風範，就應當得到肯定。

王丹說，獲華府台灣友人邀請，他已經購票兩張，將參加華府支持小英連任大會，表達支持立場，並期待屆時可以聽賴院長發表對於台灣未來的看法。雖然目前小英選情審慎樂觀，但是還有100天，仍然不能大意。民進黨的團結，就是勝選的根本保障。賴院長是民進黨的財富，民進黨的支持者應當好好珍惜。

有網友說，賴清德要是真的這次參選副總統，2024怕是鄭文燦的天下了，王丹則回覆表示，「相信很多人，不會只為個人前途著想。2020這一仗要是輸了，什麼都沒有了。」也有網友分析，目前民進黨立委選情不樂觀 ，要過半有難度。王丹則說，因此更需要全黨團結。而如果支持小英，不支持賴清德，「這等於不支持民進黨勝選」。

據了解，賴清德訪美助選行程，預計於美國當地時間14日抵達舊金山，後續接著芝加哥、華府、紐約等4城市，將拜訪當地重要智庫政要，並將出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統競選連任的華府造勢大會，預計為期一週的公開助選行程。

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