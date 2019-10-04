賴清德訪美助選小英 林俊憲：團結為台灣贏得勝利

2019-10-04 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德證實將於10月中旬展開訪美行程，為總統蔡英文助選，並將以「團結台灣」為演講主軸。對此，賴清德子弟兵、綠委林俊憲表示，最關鍵的一役，唯有團結，才能為台灣贏得真正的勝利。

賴清德排定在美國當地時間14日抵達舊金山，展開為期1週的訪美行程，將訪問芝加哥、華府、紐約等城市，並拜會當地重要智庫政要，以及出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統競選連任的華府造勢大會。

據了解，賴清德演說內容，也將呼應蔡英文日前於民進黨全國黨代表大會的宣示「2020，台灣要贏」，不僅總統要贏、國會要贏，還要有社會同行、世代要共贏，「壯大台灣、連結世界」，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

對此，林俊憲在臉書表示，賴清德14日將抵達美國，除了感謝海外台僑一直以來的支持外，也會為蔡總統助選，全力支持蔡總統連任。面對中國步步進逼的威脅，明年大選可謂真正是守護台灣最關鍵的一役；而海外台僑的支持，是台灣在國際上不可或缺的重要聲音。

林俊憲強調，賴清德此次出訪的主軸「團結台灣」，正說明了團結是贏得大選的唯一方法。凝聚一切支持台灣的力量，才能共同贏得勝利、共同守護台灣得來不易的自由民主！

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