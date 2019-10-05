痛失2名打火弟兄生命 議員怒喊中市府快檢討

2019-10-05 22:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕大雅違章工廠大火痛失2名打火弟兄，台中市議員周永鴻今於臉書貼文，呼籲市府應更加重視救火設備和SOP，積極檢討目前的缺失和責任；他也強調，前市長林佳龍時期的消防局，有編「鐵皮屋火災搶救策略訓練教材」，救災人員進入鐵皮屋，一定要搭配「水線」，才能保護人身安全。

周永鴻說，前市長林佳龍任內，消防局有編定「鐵皮屋火災搶救策略訓練教材」，進入鐵皮屋救災與人命搜索救援，一定要搭配「水線」（已經充滿水的水帶，可隨時出水滅火或自我保護）。即便執行「尋找火點」、「測溫」等任務，還是一定要搭配水帶的延伸，才能隨時因應現場的變化，保護救災人員的自身安全。

他又說，消防員滅火過程，除隨時注意火場內部火流、濃煙的狀況變化外，可用來進行煙層溫度的監控、從溫度分布情況判斷起火點位置的TIC（熱影像儀），過去林佳龍任內也曾為消防局每一分隊購買配置至少一具。

據了解，TIC同時也可因熱影像的溫度色層，搭配來找出受困的民眾，也可以用來進行殘火處理時，擔綱現場存留有溫度餘燼處所，一舉進行撲滅。周永鴻強調，也會促請消防局，評估TIC的配置是否足夠。

大雅違章工廠火災導致2名打火弟兄殉職，副市長楊瓊瓔也因勘災貼文上傳臉書並下廣告，遭質疑身為市府官員應扛責、指揮，而非消費殉職的消防員而引起風波。據報導，楊瓊瓔幕僚回應，證實有買廣告，但文章中未提到選舉。

周永鴻呼籲，盧市府應該更加重視救火設備和SOP，在傷心及撫卹之餘，應積極檢討目前的缺失和責任，畢竟痛失的是2位消防弟兄的寶貴生命，要極力不再讓憾事發生。

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