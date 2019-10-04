台中違章工廠大火2警消殉職 負責人「陳董」被起底

2019-10-04 22:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區一家違章餐具工廠3日凌晨大火，造成2名年輕的消防員殉職，檢方當天下午就傳喚陳姓業者到案說明釐清，據了解，陳男在北屯區頗孚眾望，曾加入警友會及義消顧問，在地方人士眼中相當熱心公益，此次發生憾事據友人轉述，他表示會負起責任。

陳姓業者昨天下午到案時面色凝重不願多談，僅說他一接獲火災訊息就趕到工廠，想進入尚未起火的倉庫搶救主機和存摺但被警消阻擋在外，「當時也不知有2名消防員在裡面，知道警消努力想減少他的財產損失，結果卻發生不幸。」他難過的說。

而陳的友人則說，陳很有生意頭腦但賺錢很公道，早些年看準保麗龍餐具市場逐漸被淘汰，除專門從事製造生產紙餐盒、紙湯杯等免洗餐具，直接略過中盤商直接交貨給下流，也兼營南北雜貨買賣並開設門市銷售，深受小吃店、傳統便當店青睞，營收相當不錯。

而原本設在北屯區同平巷的工廠，後來受到14期重劃影響，見當地工廠紛紛出走，約8年前才將工廠搬遷到大雅區發生火災的現址。

友人說，陳男曾在北屯區長期擔任過警友會辦事處副主任、派出所警友站站長、守望相助隊大隊長以及義消分隊顧問等職務，對於地方宮廟事務也積極參與，為人客氣樂善好施，在眾人眼中是名熱心公益的地方人士，外界尊稱他「陳董」。

但此次發生憾事據其友人轉述，陳男一直懷疑是工廠週邊稻田的老鼠入侵咬電線導致，對於造成2名打火兄弟在火場罹難相當難過，表示會負起責任。

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