蔡英文慰問家屬 殉職警消孕妻泣訴：重視消防員值勤安全

2019-10-04 09:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區違章工廠昨天大火，造成2名消防員張哲嘉、謝志雄殉職的遺憾，總統蔡英文今天上午7時許，到台中市殯儀館向殉職消防員家屬致哀，謝志雄懷雙胞胎的妻子情緒潰堤，希望政府重視消防員值勤的安全，張哲嘉之兄也是消防員，他向蔡英文表達相同訴求，蔡英文說，政府要盡最大能力照顧家屬，此一不幸事件，釐清後要檢討改進，以消防員安全為最大考量。

蔡英文說，兩位年輕消防同仁的殉職，是國家的損失，對家屬而言，更是不捨與哀痛，對於家屬的後續照顧與處理，政府要給予最大的援助，對於消防人員執行工作的安全，她要求相關單位檢討與精進，至於兩人的家屬，殉職消防員謝志雄的妻子是女警，懷有雙胞胎，大家都很不捨，另一殉職消防員張哲嘉，哥哥也是消防員，家屬都表達對消防安全的關切，不希望再發生遺憾，這是大家的共同目標，務必以消防人員的安全為最大考量。

至於此不幸事件，相關單位是否有疏失，蔡英文強調，要先釐清狀況，釐清之後檢討改進，該檢討改進就去做，至於消防法是否修法之處，她相信立法委員會重視關心，另外，關於消防員的裝備與訓練，她說，應該把過去發生的個案做完整檢討，在消防員訓練上更加精進，與實際執行層面一一檢討，包括裝備等充足與否，都會進一步檢討，消防員很辛苦，要以安全為最重要考量。

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